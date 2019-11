Alfa Romeo 8C Competizione Blu, allʼasta unʼauto unica

Tutto nacque nel 2007 e i rumors di mercato parlavano di un possibile interessamento di Fiat per Opel. Marchionne da anni perseguiva il progetto di razionalizzare il settore mondiale dellʼauto ed era sempre alla ricerca di sinergie importanti ed economie di scala. Era un visionario e sapeva guardare avanti: la fusione che dette vita a Fiat Chrysler Automotive e gli attuali sviluppi per creare unʼalleanza con PSA seguono esattamente quelle strategie. Con Opel però non se ne fece nulla e il manager italo-canadese perse la scommessa con lʼamico, che aveva invece previsto la negativa conclusione dellʼaffare.

Vincendo la sfida, lʼamico di Sergio avrebbe potuto far verniciare lʼAlfa 8C Competizione che aveva ordinato nel colore Maserati Blu Notturno. Una tonalità che non rientrava nelle tre disponibili per questa vettura splendida e speciale, prodotta in soli 500 esemplari, e precisamente Rosso pastello, Nero e Giallo, tutte con vernici a base di mica. Così, tre anni dopo, nel dicembre 2010, sul circuito di Balocco fu consegnata la bellissima Alfa Romeo 8C Competizione ‒ la 176° su 500 prodotte ‒ nel desiderato colore del cielo, con interni in pelle pieno fiore di colore nero trapuntati, le pinze dei freni di colore giallo e il set di valigie in coordinato.

Una meraviglia che sarà adesso possibile vedere a Milano AutoClassica dal 22 al 24 novembre. Vedere e comprare, perché la bellissima vettura andrà allʼAsta di Wannenes sabato 23 novembre, nel corso del tradizionale appuntamento alla Fiera di Milano, fiore allʼocchiello del lotto 29 (il principale) e con una valutazione stimata fra 240.000 e 400.000 euro.

LʼAlfa Romeo 8C Competizione fu prodotta nel colore blu soltanto in due occasioni. Una riguarda la vicenda che vi abbiamo raccontato, lʼaltra è invece color Blu Oceano e appartiene a John Elkann, il cui primogenito si chiama guarda caso Oceano. Quanto a Opel, beh è finita da un paio dʼanni nelle mani francesi di PSA, e se la fusione di questa con FCA dovesse concretizzarsi, beh allora anche Opel finirebbe nellʼalleanza e forse Marchionne vide giusto anche allora. Scommettiamo?