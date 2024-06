Hyundai Tucson: interni rinnovati e motori ancora più efficienti

La Hyundai Tucson 2024 conferma il design originale e accattivante che ne ha decretato il grande successo di pubblico. Basato sull’identità di design Sensuous Sportiness, il restyling di metà carriera della Tucson è caratterizzato da paraurti ridisegnati, cerchi in lega rinnovati e una calandra “Parametric Jewel Hidden Lights” ridisegnata per un look ancora più grintoso. Nella zona posteriore - caratterizzata da linee più arrotondate - spiccano i fari dal design molto ricercato, mentre a creare dinamismo nel profilo laterale provvedono le linee scolpite a forma di “Z”. Le dimensioni sono generose: la lunghezza è di 4,51 metri, la larghezza di 1,865 e l’altezza di 1,65 metri. Le novità più importanti sono però nell’abitacolo dove troviamo un cruscotto totalmente ridisegnato in linea con lo stile introdotto sui nuovi modelli Kona e Santa Fe e caratterizzato dal nuovo sistema di infotainment con schermo da 12,3” e dalla inedita console centrale. Gli interni sono spaziosi e garantiscono un’abitabilità elevata soprattutto per i passeggeri posteriori. Degna di nota anche la capacità del bagagliaio, che in base alle motorizzazioni ha una capacità variabile da 546 a 620 litri con la seconda fila di sedili in uso.