16 ottobre 2018 09:10 Hyundai Tucson e Santa Fe, maquillage completo Upgrade di tecnologie e motori per i due best-seller

Cʼè un punto fermo nella strategia di Hyundai per crescere a livello globale: i Suv. Poi si può parlare di trazione elettrica e ibrida elettrica, di guida autonoma, di nuove tipologie di veicoli, ma i Suv sono sempre al centro dellʼofferta Hyundai. Non sorprende allora che lʼobiettivo dʼintrodurre 18 nuovi modelli ecologici entro il 2025 passi, inevitabilmente, per i Suv.

La Casa coreana ci ha appena fatto conoscere il crossover a idrogeno Nexo (che Tgcom24 ha provato) e sta lanciando sul mercato europeo Kona EV, la variante elettrica del B-Suv, che in un anno ha già conquistato 6.000 italiani con la sola motorizzazione a benzina. Ma i modelli più famosi del brand restano Tucson e Santa Fe, rispettivamente i Suv di segmento C e D, oggi rinnovati. Tucson è la Hyundai più venduta d’Europa (390.000 unità dal 2015 ad oggi) e si rinnova con una gamma motori nuova e un deciso upgrade tecnologico. Lungo poco meno di 4,5 metri e con un bagagliaio che va dai 513 ai 1.503 litri, Tucson è stato aggiornato stilisticamente. Cʼè una nuova calandra anteriore, i nuovi fari anteriori full Led, cerchi in lega fino a 19 pollici e una coda tutta ridisegnata: paraurti, portellone e gruppi ottici posteriori.

Rinnovati anche gli interni, con uno schermo da 7 pollici stile tablet che offre piena compatibilità con Apple e Android. Ora apriamo il cofano e scopriamo che tutti i motori sono a norma Euro 6.2 e c’è anche un bel Mild-Hybrid (un elettrico che aiuta il diesel, ma non in grado di procedere a emissioni zero). Si tratta del 2.0 turbodiesel con sistema elettrico da 48V e 185 CV, che eroga una formidabile coppia di 450 Nm. È abbinato esclusivamente alla trazione integrale e al nuovo cambio automatico a 8 rapporti. Nuovi anche il 1.6 benzina da 177 CV, disponibile con cambio automatico a doppia frizione e 7 rapporti e trazione integrale o anteriore, e il 1.6 diesel da 115 e 136 CV, proposto anche con cambio manuale. In tema sicurezza ecco il Cruise Control con stop&go, per prezzi che vanno da 22.650 a 40.440 euro.