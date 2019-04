Hyundai filma “Il giorno della partita” con attori… speciali

Il legame di Hyundai con il mondo del calcio è consolidato. Per 18 anni, dal 1997 al 2017, il colosso coreano è stato Top Partner della Fifa e adesso continua la sua vicinanza con la sponsorizzazioni di grandi club europei. Cinque le squadre che supporta, una per ognuno dei campionati più importanti del continente: Roma, Atletico Madrid, Chelsea, Hertha Berlino e Olympique Lione .

Dalla passione per il calcio nasce questo film: “Il giorno della partita”, che mischia protagonisti e tifosi e alimenta la campagna “For the Fans” lanciata da Hyundai. Ed è davvero divertente scoprire Dzeko nelle vesti di barman che prepara il cappuccino, oppure il fattorino Eden Hazard che consegna la colazione a domicilio, ma lo scooter per le consegne è guidato da Giroud. E poi il tassista Willian che accompagna i tifosi allo stadio, il fotografo Antoine Griezmann che immortala la splendida giornata di sport, e altre 18 stelle del calcio europeo. Per la Roma, oltre a Dzeko, ci sono Javier Pastore, Cengiz Ünder e Bryan Cristante.