Honda WN7, la prima elettrica della casa giapponese

La Honda WN7 ha un peso di 217 kg ed è equipaggiata con un motore elettrico raffreddato a liquido da 18 kW capace di un’erogazione paragonabile a quella di una moto con motore a combustione interna di 600 cc, ma con un valore di coppia massima di 100 Nm, più simile a quello di un 1000 cc. In listino c'è anche una versione da 11 kW che strizza l'occhio ai possessori di patente A1, pensata per avvicinare i giovani motociclisti al mondo delle moto elettriche. Rispetto a una moto con motore termico, questa Honda elettrica gioca le sue carte vincenti offrendo silenziosità, fluidità e assenza di vibrazioni, ma la conoscenza e l’esperienza maturate da Honda in oltre 75 anni di sviluppo motociclistico (che le hanno permesso di raggiungere 500 milioni di unità prodotte) sono state messe al servizio dello sviluppo della WN7, contribuendo a regalare alla nuova Honda elettrica equilibrio ciclistico e dinamico, elevata qualità costruttiva e piacere di guida.