Nuove Honda CRF300L e CRF300 Rally

La Honda CRF300L, moto adatta sia allo sterrato che all'asfalto, nel 2025 è stata aggiornata insieme alla sua versione avventuriera CRF300 Rally.

16 Set 2025 - 02:10
