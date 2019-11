Honda svela i nuovi SH125i e SH150i 2020

I nuovi SH125i e SH150i Ufficio stampa 1 di 29 Ufficio stampa 2 di 29 Ufficio stampa 29 di 29 Ufficio stampa 29 di 29 Ufficio stampa 29 di 29 Ufficio stampa 29 di 29 Ufficio stampa 29 di 29 Ufficio stampa 29 di 29 Ufficio stampa 29 di 29 Ufficio stampa 10 di 29 Ufficio stampa 11 di 29 Ufficio stampa 12 di 29 Ufficio stampa 13 di 29 Ufficio stampa 14 di 29 Ufficio stampa 15 di 29 Ufficio stampa 16 di 29 Ufficio stampa 17 di 29 Ufficio stampa 18 di 29 Ufficio stampa 19 di 29 Ufficio stampa 20 di 29 Ufficio stampa 21 di 29 Ufficio stampa 22 di 29 Ufficio stampa 23 di 29 Ufficio stampa 24 di 29 Ufficio stampa 25 di 29 Ufficio stampa 26 di 29 Ufficio stampa 27 di 29 Ufficio stampa 28 di 29 Ufficio stampa 29 di 29 leggi dopo slideshow ingrandisci

Honda SH non smette mai di stupire. Allʼinizio gli scooter giapponesi venivano visti con una smorfia scettica sul viso, come qualcosa non di loro pertinenza (facevano grandi e belle moto…). Honda però aveva le idee chiare e si stabilì in Italia, ad Atessa in Abruzzo, per sviluppare e produrre un modello che sarebbe diventato iconico, lʼSH appunto.