Honda S2000, tornerà nel 2024?

Era il 1995 e al Salone di Tokio fece la sua prima apparizione un concept molto avvincente del costruttore giapponese. Si chiamava SSM (Sport Study Model) e aveva le sembianze di una show car molto aggressiva ma filante e aggraziata nella sua dinamicità, merito di un cofano lungo più del solito e di alcune caratteristiche degne di nota, come i soli due posti separati tra loro, la strumentazione digitale e il cambio automatico che già era stato introdotto sulla NSX. Sotto al cofano batteva un motore 5 cilindri di 2.0 litri di derivazione Honda Vigor. Grazie alla SSM ebbe vita il progetto Honda S2000, che venne poi presentata nel 1998 e commercializzata a partire dal 1999. Rimase in listino per 10 anni, infatti nel 2009, con la serie speciale Ultimate Edition, la Casa nipponica pose fine alla produzione di questa sportiva a due posti.

Verrà presentata già nel 2023?

Seguendo lo stesso corso della prima, storica, Honda S2000, secondo la rivista Car la sportiva giapponese potrebbe essere già presentata in questo anno, per poi essere commercializzata nel corso del 2024. Ulteriori informazioni raccontano che la futura sportiva a due posti sarà con molta probabilità la prima elettrica sportiva di Honda, costruita sulla nuova piattaforma e:N (dedicata ai veicoli elettrici) e con un motore a 0 emissioni collocato sull’asse posteriore. Altre informazioni raccontano di una possibile variante Type R: la rivista Car inserisce un virgolettato di Kotaro Yamamoto (consulente tecnico di Honda), secondo cui “Type R è sinonimo di corse. È vero piacere. Un'auto elettrica è in grado di offrire tutto questo e una Type R non è obbligata a utilizzare un motore a combustione. Anche in un mercato completamente elettrico, ci saranno ancora delle Type R che offriranno il massimo del piacere di guida”. Già dallo scorso anno il produttore nipponico aveva annunciato il piano di lancio di 30 nuovi veicoli elettrici a livello globale entro il 2030 e tra questi ne erano stati indicati due di carattere sportivo: chissà, assisteremo forse al debutto della nuova generazione della NSX e della tanto attesa S2000?