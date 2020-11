Honda rinnova la gamma e mette le ali alle 750

Honda NC750X 2021 Ufficio stampa 1 di 31 Ufficio stampa 2 di 31 Ufficio stampa 3 di 31 Ufficio stampa 31 di 31 Ufficio stampa 31 di 31 Ufficio stampa 31 di 31 Ufficio stampa 31 di 31 Ufficio stampa 31 di 31 Ufficio stampa 31 di 31 Ufficio stampa 10 di 31 Ufficio stampa 11 di 31 Ufficio stampa 12 di 31 Ufficio stampa 13 di 31 Ufficio stampa 14 di 31 Ufficio stampa 15 di 31 Ufficio stampa 16 di 31 Ufficio stampa 17 di 31 Ufficio stampa 18 di 31 Ufficio stampa 19 di 31 Ufficio stampa 20 di 31 Ufficio stampa 21 di 31 Ufficio stampa 22 di 31 Ufficio stampa 23 di 31 Ufficio stampa 24 di 31 Ufficio stampa 25 di 31 Ufficio stampa 26 di 31 Ufficio stampa 27 di 31 Ufficio stampa 28 di 31 Ufficio stampa 29 di 31 Ufficio stampa 30 di 31 Ufficio stampa 31 di 31 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sette samurai per il 2021. Honda ha annunciato le novità della sua gamma moto per il prossimo anno, sette appunto: si va dalla 125 alla 1.000 di cilindrata, tra café racer e sportive, non dimenticando gli scooter. Oggi ci concentriamo sulle due 750 della Casa: la moto crossover NC750X e lo scooterone X-ADV, rinnovate nel look e con aggiornamenti per motore, elettronica e ciclistica. Per loro anche la connettività Bluetooth “Honda Smartphone Voice Control”.