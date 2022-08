Honda rinnova i colori della CRF1100 Africa Twin 2023

Stiamo parlando della Honda CRF1100L Africa Twin , splendida moto per lʼavventura, nellʼimmaginario di tutti legata ai rally africani ma in grado di far valere le sue doti sportive in ogni contesto.

Nella gamma 2023 cambiano tre colorazioni sulle 5 in scaletta

“Tricolour”

, tre disponibili per la versione base dellʼAfrica Twin e due per la Adventure Sports. Nuovo è ilGlint Wave Blue Metallic, vero portabandiera della moto, che si caratterizza per la maggior presenza di blu su cupolino, parafango anteriore e codino, con dettagli rossi e bianchi. Aggiornato anche il Mat Ballistic Black Metallic, un poʼ più sobrio con il suo telaietto reggisella nero e una tonalità più chiara delle grafiche. Invariato invece il suggestivo e sportivissimo Grand Prix Red.

L’avventurosa

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports

“Tricolour”

lʼinedito Mat Iridium Gray Metallic

cambio a doppia frizione DCT

– scelta nel 2021 dal 56% dei clienti europei Africa Twin – sarà offerta per il 2023 in due colorazioni: il confermatoPearl Glare White e, con dettagli neri molto evidenti, come per i cerchi a raggi. Entrambi i modelli saranno disponibili sia con il cambio manuale a 6 marce che con il(Dual Clutch Transmission), scelto dal 51% dei clienti nel 2021 (il 61% considerando soltanto la versione Adventure Sports). La nuova gamma Africa Twin 2023 debutterà in autunno ai saloni Intermot di Colonia ed Eicma a Milano.