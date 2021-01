Honda nuova CB1000R e serie speciale Black Edition

Honda rinnova la maxi-naked CB1000R e lancia la versione speciale Black Edition per enfatizzarne il carattere sportivo . Più compatta e slanciata, con un look più ricercato che si coglie subito nel nuovo gruppo ottico anteriore a goccia e le nuove ruote a 7 razze ramificate, l’ammiraglia della gamma Neo Sports Café di Honda si evolve in chiave moderna.

Sulla naked “mille” giapponese cʼè ora un nuovo display TFT a colori e il sistema di connettività Bluetooth Smartphone Voice Control, oltre a una presa di ricarica USB nel sottosella. Il potente motore da 145 CV è stato aggiornato nelle mappature dell’iniezione elettronica, che permettono alla CB1000R di migliorare il dato del consumo medio e rispettare lo standard Euro 5. Quattro le modalità di marcia del Riding Mode. La versione speciale Black Edition è tutta verniciata di nero e arricchita inoltre del mini-cupolino e del cambio Quickshifter. I prezzi della Honda CB1000R 2021 partono da 13.390 euro, la Black Edition costa 14.890 euro.

Honda nuova CB125R Ufficio stampa 1 di 9 Ufficio stampa 2 di 9 Ufficio stampa 3 di 9 Ufficio stampa 4 di 9 Ufficio stampa 5 di 9 Ufficio stampa 6 di 9 Ufficio stampa 7 di 9 Ufficio stampa 8 di 9 Ufficio stampa 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Honda CB125R Modello 2021

Un occhio anche ai più giovani, ai sedicenni che si avviano alle esperienze della moto con piglio e voglia di divertirsi. Per loro Honda ha rinnovato la CB125R, la più piccola delle Neo Sports Café, dotata di un nuovo e più potente motore 125 cc da 15 CV e cambio a 6 marce. La moto è guidabile da chi ha le patenti A1 e B. Una gamma completa quella delle naked della Casa dellʼAla, arricchita un anno fa dalla media cilindrata CB650R.

La nuova Honda CB125R è dotata di forcella rovesciata Showa SFF‑BP di 41 mm di diametro, unʼassoluta premiere mondiale per una moto di questa categoria. Nel look spiccano le luci a LED, il completo display LCD, e non manca la sicurezza dell’ABS con piattaforma IMU (per frenate più sicure anche in curva) e il disco anteriore flottante con pinza radiale a 4 pistoncini. Prezzi da 4.590 euro.

Nello speciale motori anche la Honda CB1000R Black Edition