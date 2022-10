Honda lancia la NT1100 2023, la stradale con il mood adventure

Eccola la nuova NT1100 Modello 2023, la prima moto “touring-crossover” di Honda.

Sfrutta il cuore della CRF1100L Africa Twin e da qui parte per garantire comfort, agilità e anche prestazioni elevate per il piacere di guida. La nuova Honda NT1100 2023 è in effetti una moto adventure ma con assetto stradale, che mira a offrire il massimo divertimento.