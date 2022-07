Honda Africa Twin Tour, il fascino della Sardegna

Perché la Sardegna mozzafiato girata dai 16 equipaggi della terza edizione dellʼ Africa Twin Tour si è svolta per il 90% su asfalto e per il 10% soltanto su un facile sterrato, quindi un itinerario adatto a tutti. Da ammirare e da gustare a 360 gradi.

, sia di cilindrata 1000 che la nuova 1100 , di recente rinnovata. Nel gruppo cʼera però anche un pilota sue un altro sulla leggendaria! In tour per godersi i meravigliosi paesaggi dellʼisola, dalla costa allʼinterno montuoso e ai laghi per 700 chilometri, sotto la guida di, istruttore della True Adventure Offroad Academy. Con imbarco da Livorno, la Sardegna è stata la destinazione di questa terza edizione dellʼ, dopo l’Appennino tosco-romagnolo nel 2021 e ‒ fermi nel 2020 per la pandemia ‒ la Maremma della prima edizione 2019.

Tre giorni, dal 18 al 21 maggio, con andata e ritorno in traghetto con cabina e due pernottamenti in Sardegna, il primo in un agriturismo a 1.100 metri di altitudine e il secondo in un resort ad Arbatax. E poi le strade, le curve e la natura spesso ancora pura e selvaggia dellʼisola, in

un percorso pensato per far divertire i motociclisti

con lʼalternanza di strade dove il piacere di guida ha avuto la priorità e percorsi secondari dove potersi rilassare in mezzo alla natura circostante, con i suoi colori e i suoi profumi.