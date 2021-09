Honda lancia in Italia il nuovo HR-V, con motorizzazione Full Hybrid

“ Il design e la tecnologia non sono opposti , sono anzi destinati a completarsi a vicenda. I principi del design sono indicatori importanti che traducono lʼessenza delle cose nella forma”. Parole di Kota Hagiwara, Direttore Creativo del Team Design Honda, presente alla Milano Design Week per lanciare in Italia la nuova Honda HR-V .

Per la prima volta il Suv di segmento C del brand sarà dotato della tecnologia e:HEV, cioè Full Hybrid, e disponibile sul mercato italiano da febbraio 2022, ma gli ordini sono già aperti. Il design è tutto nuovo, più possente, alto e con carreggiate più larghe,il nuovo HR-V pare voglia uscire dal proprio segmento per sfidare concorrenti più grandi. Asseconda questʼambizione con una moderna propulsione ibrida che prevede per la maggior parte del tempo lʼutilizzo del motore elettrico rispetto a quello termico. Questʼultimo è un 1.5 benzina ciclo Atkinson. La potenza massima di 96 kW (131 CV) e la coppia di 253 Nm garantiscono una guida fluida e confortevole, con consumi medi di 5,4 litri per 100 km (ciclo WLTP).

Il vantaggio rispetto alle ibride ricaricabili è evidente: come già Honda Jazz e:HEV, anche in questo caso non serve collegare alcun cavo esterno per la ricarica, e ciò aumenta la fruibilità del Suv. Lʼequipaggiamento è decisamente premium, per la sicurezza cʼè il pacchetto Honda Sensing, con tecnologie che favoriscono la guida assistita, e il plus della funzione Hill Descent Control per avere un maggiore controllo su superfici con scarsa aderenza e pendenze ripide in discesa. Tre gli allestimenti previsti sul mercato italiano, con di serie sempre il display touch da 9 pollici, che integra gli smartphone tramite Apple CarPlay (via Bluetooth, WiFi o cavo) e Android Auto (cavo).

Il primo livello Elegance già dispone di luci a LED, sedili anteriori riscaldabili, cerchi in lega da 18 pollici; la versione Advance aggiunge il portellone che si apre e chiude elettronicamente, mentre il top di gamma Advance Style aggiunge la carrozzeria bicolore, lʼimpianto audio premium e finiture arancioni nell’abitacolo. Prezzi da 30.900 euro, ma lʼofferta lancio li fa scendere a 26.400 euro grazie agli Hybrid Bonus Honda. Nell’offerta di pre-lancio è incluso, per i primi 500 clienti, il Privilege Pack che prevede 8 anni di garanzia e:HEV e 3 anni di manutenzione in omaggio.

