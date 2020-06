Honda Jazz, 10 airbag per la massima sicurezza

Dieci airbag di serie e uno, esclusivo, centrale anteriore per proteggere quella parte dellʼabitacolo dove capita di essere proiettati in caso dʼincidente. Unʼinnovazione per la sicurezza che però non è appannaggio della più lussuosa delle berline né di unʼauto sportiva, ma della nuova generazione di Honda Jazz nella versione ibrida e:HEV

Il piccolo monovolume, una delle auto giapponesi più pop e più apprezzate in Europa, rafforza con questo airbag la sua reputazione di auto sicura e confortevole. Celato nello schienale del guidatore (che risulta ancora più imbottito), il 10° airbag della Jazz va a riempire, in caso di attivazione, lo spazio tra i due sedili anteriori, così da ridurre il rischio di contatto tra il guidatore e il passeggero davanti, in caso di collisione laterale. Formidabile il grado di utilità di questo airbag: gli infortuni alla testa si riducono fino all’85% in caso di urto alla fiancata contigua, e fino al 98% se lʼimpatto interessa la fiancata opposta.

Gli ingegneri nipponici hanno sviluppato il sistema di airbag della nuova Jazz allʼinterno del pacchetto Honda Sensing, che implementa tutte le dotazioni di sicurezza attive e passive dellʼauto. Lʼairbag centrale anteriore agisce così in sintonia con i pretensionatori delle cinture di sicurezza, che intervengono per ridurre il movimento laterale dei passeggeri anteriori. Nel pacchetto rientrano anche gli airbag i-side dei sedili posteriori. Si tratta di un airbag unico a doppia struttura, installato nell’imbottitura delle sedute posteriori, che si attiva in caso di collisione laterale.

Tutta questa riprogettazione per inserire 10 airbag (su unʼauto lunga poco più di 4 metri) non ha pregiudicato il comfort di Honda Jazz. In particolare gli esclusivi “Sedili Magici”, ampiamente configurabili, che restano uno dei vanti anche della terza generazione della vettura. I sedili anteriori, inoltre, hanno il supporto lombare anti-affaticamento, mentre quelli posteriori presentano una maggior imbottitura (30 mm in più!) e liberano più spazio per le gambe.

Sempre in ambito sicurezza, la nuova Honda Jazz dispone del sistema di frenata automatica con una funzione notturna che rileva pedoni e ciclisti, di Cruise Control Adattativo, del mantenimento della corsia di marcia, del riconoscimento della segnaletica stradale grazie alla telecamera frontale ad ampio raggio, che riconosce pure i limiti di velocità e non li supera. In arrivo dallʼestate, la nuova Honda Jazz e:HEV costerà da 22.500 euro.