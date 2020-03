Nuova Honda Jazz tra motori e:HEV e variante Crosstar

Il sistema ibrido e:HEV di Honda è particolarmente funzionale, mette insieme il motore 1.5 benzina e due motori elettrici, alimentati da una batteria agli ioni di litio e da un cambio a rapporto fisso che assicura la massima fluidità di marcia. Il sistema moto/propulsivo sviluppa 109 CV e 253 Nm di coppia, permettendo alla nuova Jazz di raggiungere i 100 km/h in 9,4 secondi, con una velocità massima di 175 km/h. Tre le modalità di guida: Hybrid, Engine e la EV che marcia solo in elettrico a emissioni zero. Le sospensioni a basso attrito e una maggior rigidità del telaio hanno migliorato il comfort a bordo.

Allʼinterno resta il vanto dei “Sedili Magici” Honda, ovvero la funzionalità di una soluzione che consente di modificare lʼabitacolo in base alle esigenze di spazio e di carico. Il bagagliaio ha una capienza che va così da 300 a 1.200 litri. Nuova Honda Jazz assicura una serie di funzioni di connettività intuitive e avanzate, sul modello smartphone, e con lʼinterfaccia LCD touch semplice da usare e progettata anche per ridurre al minimo la distrazione del guidatore. Lʼinfotainment è gestibile anche con comandi vocali avviati tramite “OK Honda”. Infine, per la prima volta, a bordo della nuova Jazz è disponibile lʼHotspot Wi-Fi integrato.

Le dotazioni di sicurezza e assistenza alla guida sono state ampliate. Il pacchetto Honda Sensing si avvale ora di unʼinnovativa telecamera frontale ad ampio raggio che migliora il campo visivo. Il sistema frenante a riduzione d’impatto è stato migliorato con una funzione notturna che rileva anche pedoni e ciclisti, mentre la frenata dʼemergenza si attiva da sola in caso di veicoli che tagliano la strada. Per la prima volta Jazz ha di serie il Cruise Control Adattivo e il sistema di mantenimento della corsia, mentre lʼalert sull’angolo cieco è proposto sul top di gamma Executive.

Ultima chicca, lʼadozione di 10 airbag, un livello insuperabile nel segmento B. Tra questi cʼè lʼinnovativo airbag centrale anteriore, integrato all’interno dello schienale del guidatore, che si espande lateralmente in caso di collisione per proteggere le teste degli occupanti. La nuova Honda Jazz e:HEV sarà disponibile in Italia dalla prossima estate, con prezzi da 22.500 euro, per la Crosstar si parte da 26.900 euro.