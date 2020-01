Honda Jazz, cambia tutto ma non il super comfort

Sarà lanciata in Italia a metà 2020 la nuova, terza generazione di Honda Jazz , la monovolume compatta di segmento B che è stata pioniere di una certa tipologia di vetture altamente funzionali e super versatili. E per la prima volta la Jazz sarà equipaggiata anche con una motorizzazione ibrida benzina/elettrica.

Molto cambia per lʼoriginale vettura giapponese, dal design alle tecnologie di bordo, ma seguendo il filo rosso della nuova strategia Honda: elettrificare lʼintera gamma di automobili entro il 2022. Non va dimenticata inoltre lʼintroduzione di unʼinteressante variante di carrozzeria in stile offroad: la Crosstar. Questa si caratterizza per il distintivo disegno della griglia anteriore, lʼassetto rialzato e le barre sul tetto. Su tutta la gamma Jazz sarà poi rafforzato il pacchetto Honda Sensing di sistemi elettronici di sicurezza, fra lʼaltro con le nuove telecamere che integrano lʼAdaptive Cruise Control.

La Honda Jazz III serie promette un comfort e una funzionalità eccezionali, equipaggiamenti tecnologici all’avanguardia e la connettività dellʼabitacolo. I nuovi sedili anteriori, più larghi, sono dotati di un supporto con struttura a tappetino, che sostituisce la precedente configurazione a molla, evitando lʼaffaticamento nei lunghi viaggi. Anche le sedute posteriori sono state migliorate, grazie alla presenza di unʼimbottitura più spessa che offre maggiore comfort ai passeggeri.

I passeggeri potranno inoltre contare sulla nuova interfaccia con schermo a LED touchscreen, che ha una fruibilità semplice, simile a quella degli smartphone, con controlli a scorrimento per sfogliare le App e le playlist multimediali.

