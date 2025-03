Honda HR-V e:HEV

In listino ci sono cinque allestimenti: ai già noti Elegance e Advance, si sono aggiunti Advance Plus, Advance Style e Advance Style Plus. Questi ultimi tre, alla già ricca dotazione di serie, aggiungono i cerchi con finitura Gunpowder, le finiture esterne in tinta e la calandra Crystal Black (Advance Plus); le finiture esterne blu, i rivestimenti in ecopelle grigio chiaro e tessuto nero, l'impianto audio Premium, la ricarica wirless e il tetto bicolore in tinta contrastante con mancorrenti (Advance Style); per concludere il tetto panoramico fisso rinunciando ai mancorrenti e le modanature esterne in tinta (Advance Style Plus). Novità anche sulle tinte carrozzeria, che ora propone anche il colore Sage Green Pearl, il Seabed Blue Pearl e l'Urban Grey Pearl; per alcune versioni sono disponibili il tetto Crystal Black o Starry Silver.