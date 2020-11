Honda e, alternativa elettrica intelligente

Lʼambito urbano è il prediletto delle auto elettriche. Ormai ce ne sono tante sul mercato e la Renault Twingo che abbiamo provato questa settimana (vedi lʼarticolo ) deve guardarsi da molte rivali temibili, come la Honda e, di recente premiata in Germania come Auto dellʼAnno 2021 , oltre che miglior auto elettrica. Premio di grandissimo valore, perché è la prima volta che unʼauto giapponese ottiene questo riconoscimento in Germania, mercato notoriamente autoreferenziale.

La city car 5 porte giapponese ha un aplomb e una personalità molto forte. Rispetto alla francesina ha un design esclusivo, è meno riconoscibile e deve quindi “entrare” nei desiderata dei clienti. Lunga 3,9 metri, Honda e mostra poi linee squadrate, spigolose, una sorta di cubo che ottimizza le misure esterne e gli spazi interni, comunque ridotti a quelli propri di una city car. Super maneggevole e a suo agio in ogni città che offra la facilità dʼuso che si richiede alle vetture a emissioni zero, vanta un eccezionale raggio di sterzata di 4,3 metri (come la Twingo Electric).

Con la sua trazione al 100% elettrica e la batteria potente da 35,5 kWh, collocata sotto lʼabitacolo e a 50 cm da terra, Honda e ha bisogno di soli 30 minuti per ricaricarsi all’80% e fare più di 200 km! È proposta con due motorizzazioni: una da 100 kW (136 CV) e lʼaltra da 113 kW (154 CV). Honda e offre anche il rivoluzionario sistema di Controllo a Pedale Unico. Che significa? Che cʼè un solo pedale, lʼacceleratore, e con questi si accelera e si decelera. In pratica, quando si schiaccia il pedale, l’auto accelererà come di consueto, mentre quando si rilascia il pedale si rallenta fino a frenare del tutto. In Italia Honda e costa a listino da 35.500 euro, occhio però che ci sono incentivi fino a 10.000 euro.

