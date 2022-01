Honda CB300R 2022, café racer moderna con tocco italiano

Ecco la nuova Honda CB300R 2022 Ufficio stampa 1 di 29 Ufficio stampa 2 di 29 Ufficio stampa 3 di 29 Ufficio stampa 4 di 29 Ufficio stampa 5 di 29 Ufficio stampa 6 di 29 Ufficio stampa 7 di 29 Ufficio stampa 8 di 29 Ufficio stampa 9 di 29 Ufficio stampa 10 di 29 Ufficio stampa 11 di 29 Ufficio stampa 12 di 29 Ufficio stampa 13 di 29 Ufficio stampa 14 di 29 Ufficio stampa 15 di 29 Ufficio stampa 16 di 29 Ufficio stampa 17 di 29 Ufficio stampa 18 di 29 Ufficio stampa 19 di 29 Ufficio stampa 20 di 29 Ufficio stampa 21 di 29 Ufficio stampa 22 di 29 Ufficio stampa 23 di 29 Ufficio stampa 24 di 29 Ufficio stampa 25 di 29 Ufficio stampa 26 di 29 Ufficio stampa 27 di 29 Ufficio stampa 28 di 29 Ufficio stampa 29 di 29 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una moto leggera (pesa soltanto 144 kg), frizzante e “sprintosa”, che si adatta a tutti, anche a coloro che hanno la patente A2, e questo è un tratto comune a molte “medie” Honda. La nuova CB300R 2022 monta il nuovo motore monocilindrico Euro 5 di 286 cc da 31 CV e con 27,5 Nm di coppia massima. Ha una nuova frizione assistita con antisaltellamento, che garantisce cambi di marcia fluidi e impedisce la perdita di aderenza dello pneumatico posteriore in caso di scalate repentine. Confermati freno a disco anteriore e lʼimpianto frenante con ABS che opera mediante piattaforma inerziale IMU.

Il pacchetto di dotazioni tecniche è di alto livello, con la nuova forcella rovesciata Showa SFF-BP da 41 mm (la stessa della CB1000R). Il telaio in acciaio con elementi misti, tubolari e pressati, ha ricevuto una messa a punto ulteriore per garantire il perfetto bilanciamento, offrendo così al pilota la massima sensazione di padronanza. Nuovo è pure il silenziatore di scarico. Honda offre di serie le luci full‑LED e ha aggiornato la strumentazione, che presenta ora l’indicatore della marcia inserita. Prezzi non ancora definiti (ma poco sopra i 5.000 euro), per una gamma che si compone di tre colorazioni: Rosso Candy, Blue Pearl e Nero Metallic.

