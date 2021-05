"Hey Mercedes!", nuova GLA: il suv della Stella col maggiordomo incorporato

441/183/161 cm, misure da crossover ma prestazioni e comfort da Suv, agile e brillante, fanno della nuova Mercedes GLA un punto di riferimento per chi si rivolge a questo segmento senza compromessi e con la certezza della qualità garantita dalla Stella. Ben costruita sulla piattaforma dell'ultima Classe A , con cui cndivide la meccanica e buona parte dellʼabitacolo. In effetti, le proporzioni dinamiche rendono GLA compatta e funzionale allo stesso tempo e lʼauto, per essere un Suv compatto, si dimostra davvero molto agile, pur garantendo tutto lo spazio che serve.

Hey, Mercedes! ‒ Ma la vera chicca è nel nuovo sistema a riconoscimento vocale Mbux, un sistema digitale allʼavanguardia che quasi come un vero e proprio maggiordomo gestisce tutte le richieste e, contemporaneamente, i tanti e sofisticatissimi sistemi di sicurezza. Con Mbux si può dialogare in ogni momento, senza staccare le mani dal volante: è innovativo, intuitivo e intelligente. Possiamo chiedergli, per esempio, qual è il consumo medio e quanti chilometri possiamo ancora percorrere con carburante che ci resta nel serbatoio, o possiamo "ordinargli" di alzare la temperatura delʼ'abitacolo, piuttosto che il volume della radio. In più, lʼMbux può connettersi con il web.

Una plancia nella pancia ‒ La sorpresa è tutta nella plancia, con la modernissima strumentazione a due schermi appaiati e il sistema a riconoscimento vocale. In pratica basta dire la fatidica frase “Hey Mercedes” e il maggiordomo digitale della GLA è pronto a soddisfare (quasi) tutte le nostre richieste. C'è persino la funzione per l’autolavaggio: con un solo comando da parte del conducente lʼauto ripiega gli specchietti retrovisori, chiude i finestrini e attiva il ricircolo del climatizzatore. Provare per credere! Ed ecco il nostro test-drive su strada.

La prova su strada - Diciamo subito che la versione che abbiamo provato, la 200d da 150 cavalli, è una versione full optional, con tutto ciò che può servire a bordo. Dal pacchetto parcheggio con telecamera a 360 gradi e retromarcia assistita, al pacchetto sistemi di assistenza alla guida, un vero e proprio compagno fedele di viaggio, con sistemi avanzatissimi che aiutano a correggere la velocità, a sterzare e a evitare una collisione. Unico neo, quello che traspare dal sistema antisbandamento attivo, che segnala al conducente deviazioni involontarie dalla corsia di marcia e lo aiuta a riportarsi in carreggiata con interventi frenanti sulle ruote di un solo lato del veicolo: è un poʼ “invadente” visto che agisce fin troppo sui freni (invece che sul volante) e a volte basta superare appena di una spanna (o sfiorare appena) la linea di mezzeria che lʼauto prende prepotentemente il sopravvento sul guidatore, imponendo una energica e immediata strattonata che dà quasi l'impressione di aver toccato qualcosa di consistente sotto le ruote.

Brillante e poco assetata ‒ Il modello in prova, nonostante i “soli” 150 cavalli, non ha mai deluso nelle accelerazioni e in ripresa. Lʼerogazione è fluida, pronta, puntuale, già a bassi regimi e lʼauto accelera con grande temperamento ed è in grado raggiungere in poco tempo una velocità di punta di oltre 200 km/h. Sorprendenti i consumi, ad andature moderate e senza strappi, restano sempre oltre i 15 km/litro, che diventano anche di più in modalità Eco. Ma se spostiamo il settaggio su sport, grazie alla duttilità del cambio, i 150 cavalli si trasformano quasi per magia in 150 purosangue e lʼemozione di guida cambia radicalmente.

Diesel e benzina ‒ Le motorizzazioni al debutto sono cinque, tutte turbo. A benzina è disponibile il 1.3 da 163 CV e il 2.0 con 224 CV, mentre il 2.0 a gasolio si può scegliere con 116 cavalli, 150 o il più performante in assoluto con 190. Per il nostro test-drive abbiamo messo alla frusta una versione con trazione integrale ma la nuova GLA si può avere anche con la sola trazione anteriore. Per tutti, il cambio è il tradizionale 8 rapporti robotizzato a doppia frizione.

C'è anche “alla spina” ‒ La nuova GLA è disponibile anche con tecnologia ibrida plug-in, per coniugare il dinamismo e lʼefficienza di un motore elettrico con lʼautonomia di un motore termico a combustione interna, e raggiunge una potenza complessiva di massimo 160 kW (218 CV) e una coppia massima di 450 Nm. Il motore elettrico fornisce potenza aggiuntiva in accelerazione oppure può alimentare lʼauto in città per 62 chilometri in solo elettrico e permettere, così, di effettuare gran parte degli spostamenti quotidiani a zero emissioni locali.

Quanto costa ‒ I prezzi? Dai 35.580 euro della 180 d Executive da 116 CV ai 50.030 euro della 220 d Premium 4Matic con 190 CV. Ma attenzione a farsi prendere la mano con gli optional, perché, non dimentichiamolo, siamo a bordo di una Mercedes e se ci sbizzarriamo troppo sulle personalizzazioni il conto finale per la GLA può risultare davvero molto salato. Di serie, per tutte, ci sono il climatizzatore automatico a una zona, la frenata automatica d’emergenza e il mantenimento di corsia. La Premium ha anche il clima bizona.

Pochi difetti ‒ I difetti? Uno in particolare: il rombo è un po’ troppo evidente in accelerazione. Il motore, insomma, dà tante soddisfazioni ma tende un poʼ troppo a far la voce grossa e non sempre ‒ secondo noi ‒ l’insonorizzazione dell’abitacolo risulta efficace anche ad alta velocità. “Particolari” anche le sospensioni: la taratura rigida rende molto agile la GLA ma non la rende troppo amica di fossi e buche.

Tanti pregi ‒ I pregi? Tantissimi per unʼauto che sa coniugare in perfetto stile Mercedes prestazioni, comfort, ottimizzazioni dei consumi e tecnologia avanzata. Sotto tutti questi aspetti, per la Stella, vietato deludere. Nulla da dire su assemblaggi e materiali, di indiscutibile qualità. Più corta, più larga e, soprattutto, molto più alta (di oltre 10 centimetri) rispetto al modello precedente, la nuova Mercedes GLA fa un grande salto in avanti per competere in uno dei segmenti più agguerriti del mercato. Il nuovo look, più curvy e più Suv ‒ giurano a Stoccarda ‒ “piace anche molto di più alle donne”. Quindi non ci sono dubbi: nellʼaltra metà del cielo, il futuro a quattro ruote è ancora saldamente tracciato dalla luce di una Stella.