Hertz avvia il noleggio delle Fiat 500 Jolly Icon-e “Spiaggina”

Noleggiare unʼauto per le vacanze estive in Italia ma diversa dal solito. Come la deliziosa Fiat 500 Jolly Icon-e “Spiaggina” che entra nella flotta a noleggio di Hertz . Iconica, vivace, ariosa e vintage, nasce dalla collaborazione creativa fra Hertz e Garage Italia Custom , il brand di personalizzazione fondato da Lapo Elkann.

Hertz ha inserito la Fiat 500 Jolly Icon-e “Spiaggina” nella sua Selezione Italia, facendone di fatto la vettura che riapre il desiderio di viaggio nel Belpaese per italiani e stranieri. Il servizio GPS è incluso in tutte le vetture ed è fondamentale, perché la motorizzazione di queste auto è elettrica e il GPS aiuta a trovare i punti di ricarica. Quanto al look, alle Spiaggina è stato tolto il tetto e il vano porte, mantenendo la rigidità torsionale della vettura grazie all’inserimento di una cellula di sicurezza. I 5 olori dellʼauto sono già di per sé un invio a premere sullʼacceleratore: Acqua Turchese, Azzurro Cielo, Blu Mediterraneo, Rosa Budelli, Verdello di Sicilia.

Il quadro strumenti delle 500 Jolly Icon-e “Spiaggina” è digitale con schermo da 5 pollici. Le auto sono noleggiabili presso i punti Hertz delle località più importanti di Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna. Il servizio dedicato include due app: EVway e nextcharge, attraverso le quali l’ospite Hertz ‒ dopo una semplice e veloce registrazione ‒ potrà accedere alla mappa con tutte le informazioni principali per il suo viaggio, non solo i punti di ricarica. Un servizio di altissimo livello, come previsto dal protocollo Gold Standard Clean per quanto riguarda la sicurezza del viaggio.

Il motore elettrico Newtron Group, collegato alle ruote da un riduttore differenziale, sostituisce il motore termico. Al posto della leva del cambio vi è un selettore a pulsanti posizionato nel tunnel, mediante il quale selezionare anche l’andatura dell’auto (lepre/tartaruga). La ricarica avviene attraverso una presa di tipo 2 installata sotto la mascherina anteriore con il marchio della vettura, e servono tra le 4 e 8 ore per ricaricare le batterie completamente.

“Sono contento di questa ripresa e orgoglioso del grande lavoro che siamo riusciti a portare a termine nonostante le difficoltà del periodo ‒ ha dichiarato Massimiliano Archiapatti, Direttore Generale e A.D. di Hertz Italia ‒. Godiamoci le novità di Selezione Italia e la piacevolezza di queste Spiaggina colorate che mettono il buon umore solo a guardarle. A tutti buon viaggio”.