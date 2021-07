Fiat 500X Yachting, il crossover… decappottabile

È un vero trionfo dello stile e dellʼeleganza italiana la 500X Yachting , prima variante “open air” del crossover Fiat. In pochi secondi, premendo un tasto, la capote elettrica si apre e trasforma la 500X costruita sul pianale della Jeep Renegade in una decappottabile dal fascino irresistibile.

La versione Yachting fa il suo esordio anche sulla 500, e nellʼedizione di lancio entrambe le vetture si mostrano nella speciale, elegantissima livrea “Yacht Club Capri” color Blu Venezia. I caratteri che la 500X Yachting vuole esprimere sono stile, voglia di evasione, spensieratezza e gioia di vivere. Il blu domina, ma le cromature cromo e argento impreziosiscono le calotte de retrovisori esterni e le maniglie delle portiere. Inediti ed esclusivi sono i cerchi in lega leggera da 18 pollici (da 16 sulla 500 Yachting) con “dettagli” blu mare.

L’eleganza ispirata alla nautica è presente anche allʼinterno, dove si trovano i sedili soft touch bianchi firmati 500 con bordatura e ricamo blu, mentre la plancia in mogano è un altro forte richiamo ai dettagli tipici delle imbarcazioni classiche. Le Yachting 500 e 500X griffate “Yacht Club Capri” saranno prodotte in 500 esemplari e vendute in Italia, Francia, Germania, Spagna e Svizzera. Come già per gli allestimenti Cross e Sport, anche Yachting è disponibile per tutte le motorizzazioni della 500X (due benzina e due diesel).

Il prezzo base della 500X Yachting è di 31.400 euro, ma in promo lancio da 23.900 euro. Lʼofferta lancio della 500 Yachting “Yacht Club Capri” parte invece da 18.330 euro. Formule finanziarie e di noleggio sono ampiamente supportate da FCA Bank.

