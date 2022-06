Helbiz sconta il 20% a chi parcheggia il monopattino nellʼarea giusta

Parcheggia bene il monopattino preso in sharing e Helbiz ti sconta il 20%.

È questa lʼultima trovata di Helbiz per incentivare il senso civico dei sempre più crescenti fruitori dei monopattini elettrici in sharing. Evitando magari di subire le critiche (fondate) degli opinionisti stranieri, come accaduto di recente per un servizio della CNN sui monopattini che scorrazzano a Roma.