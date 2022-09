Golf, DS Automobiles partner del 79° Open dʼItalia

Gli è servito lo spareggio contro lʼinglese Matt Fitzpatrick per conquistare il titolo, dopo che i due avevano chiuso le 72 buche delle quattro giornate con 270 colpi pari (-14 dal par).

Un evento riuscitissimo al

Marco Simone Golf & Country Club

Ryder Cup

Francesco Molinari

di Guidonia Montecelio, che il prossimo anno sarà chiamato a ospitare la. Con 3 milioni di euro di montepremi (al vincitore 510.000 euro) e 156 giocatori in gara, lʼOpen dʼItalia è servito anche ad assegnare punti preziosi per i golfisti europei che ambiscono a disputare la nel team Europa Ryder Cup 2023. Folta la rappresentanza italiana ma lontana dai primi posti, conche non è riuscito a inserirsi nella lotta al vertice dopo aver vinto due volte lʼOpen dʼItalia (2006 e 2016).

Per

DS Automobiles

il legame con il golf è radicato e segue il feeling condiviso da gran parte della sua clientela. Il brand francese è Main Sponsor della 79° edizione dellʼOpen d’Italia, evento che è inserito nella Settimana Europea dello Sport, cui la Federazione Italiana Golf ha aderito.