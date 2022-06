Gli 80 anni di Giacomo Agostini e la special Superveloce Ago

Gli 80 anni di Giacomo Agostini sono una festa per chi ama il motociclismo e MV Agusta non poteva certo sottrarsi a omaggiare il più grande di tutti ‒ 15 titoli mondiali vinti! ‒ regalandogli unʼedizione specialissima della Superveloce Ago .

Il campionissimo ha vinto nella sua carriera 311 gare

Lʼesemplare numero 1 andrà allʼasta il prossimo 24 giugno

Bonhams

fondo UNICEF per lʼemergenza Ucraina

in 17 anni e così MV Agusta, che ha legato il suo nome ai trionfi di Ago, ha voluto celebrare il compleanno di Giacomo con 311 esemplari della Superveloce Ago.nel corso del Goodwood Festival of Speed, in Inghilterra, a bandirla è la Casa dʼastee i proventi saranno interamente devoluti al. Chi si aggiudicherà questa moto bellissima otterrà in premio una visita a Bergamo e un incontro a cena con Ago in persona, potendo peraltro visitare il suo museo privato e con un photoshoot professionale.

Ogni modello della Superveloce Ago è firmato personalmente da Agostini

motore 3 cilindri di appena 800 cc e 147 CV a 13.000 giri al minuto

sospensioni Öhlins

e monta sul serbatoio una targhetta celebrativa in fibra di carbonio con la grafica a ricordare l’anno del titolo iridato cui è dedicata. Lʼesemplare numero 1, ad esempio, reca la targhetta 1966. La superbike MV Agusta monta un, ma è in grado di raggiungere la velocità massima di 240 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi. La trasmissione elettronica assistita permette cambi fulminei e precisi e le prestazioni sono ben supportate dalle, dal Traction Control, dal Wheelie Control e dal Launch Control.

Ispirata al mondo delle corse, la Superveloce Ago è una superbike dalla bellezza mozzafiato, vera evergreen che monta una moderna

carenatura in fibra di carbonio

Ago Racing Kit

MV Agusta Superveloce Ago è di 32.100 euro

ma le linee evocano quelle delle sportive anni 70. I colori di Agostini, base grigia e il contrasto di “Rosso Fuoco Ago” e “Giallo Ago” rendono unica la moto, dotata inoltre dell’esclusivo “”, che comprende lo scarico Arrow asimmetrico a tre terminali, il telo coprimoto esclusivo e un certificato di autenticità. Il prezzo della versione