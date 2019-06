Giugiaro ricorda le origini del successo Hyundai

Hyundai Motors ha compiuto 50 anni nel 2017 e pochi sanno che una fetta del suo successo si deve a un italiano. E che italiano, Giorgetto Giugiaro è uno di quei nomi che hanno fatto la storia del design automobilistico ed è a lui, 45 anni fa, che si rivolsero i manager coreani per commissionargli unʼauto per lʼEuropa. Da quella fervida matita nacque la Pony .

Piccola due volumi compatta a trazione posteriore, la Pony è stata la prima Hyundai prodotta in serie. Fu presentata nel 1974 al Salone dell’auto di Torino e guardata un poʼ come unʼaliena, come oggi osserviamo i prototipi cinesi nei grandi Motor Show internazionali. Lʼinizio della commercializzazione in Europa avvenne nel 1978 e da allora Hyundai non si è più fermata, tanto da essere oggi il quinto gruppo automobilistico al mondo. Giugiaro ebbe carta bianca e lasciò lavorare lʼinarrivabile sua creatività, nel 1999 fu eletto “Designer del Secolo” da una giuria di 132 esperti e la Pony è soltanto una delle sue creature, accanto a meraviglie come Alfa Romeo Brera e Maserati Ghibli.