Giornate Mondiali Guzzi e la nuova V100 Mandello

Adesso invece Mandello si riappropria del suo evento e in più ripropone il

Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi

V100 Mandello

, che mancava da 11 anni. Quattro giorni alla scoperta del marchio, la storica fabbrica di Via Parodi 57, il museo e la sua celebre galleria del vento. Qui il programma delle GMG 2022. Per i visitatori ci sarà poi lʼoccasione per scoprire le moto dellʼattuale gamma e novità di enorme interesse come la. Una moto inedita e un concept originale, poiché mette insieme le qualità dinamiche di una Roadster con il comfort di viaggio di una Tourer.

La grande novità tecnica della moto è

lʼaerodinamica adattiva

regolare la posizione dei deflettori in base alla velocità della moto e ai Riding Modes

cambio quickshifter up/down

. La Moto Guzzi V100 Mandello è la prima moto al mondo ad esserne equipaggiata, ed è in grado di, riducendo la pressione dell’aria sul rider. Anche il parabrezza è regolabile elettricamente per migliorare il comfort di chi guida. Il motore bicilindrico eroga 115 CV e 105 Nm di coppia ed è dotato diper cambiare marcia senza usare la frizione.

V100 Mandello è una moto pensata per i lunghi viaggi

Cruise Control

Prezzi da 15.000 euro

e lo dimostra il suo equipaggiamento, che prevede le borse laterali con un sistema di aggancio integrato, così da ottimizzare lʼingombro laterale e il peso della moto senza comprometterne la stabilità. Le dotazioni includono il, la sella riscaldata, le pedane larghe e comode, il manubrio in alluminio a sezione variabile che permette di scaricare la pressione dai polsi. Infine il passeggero, che può contare su una sella ampia e ben imbottita con maniglioni ergonomici per godersi al meglio anche i viaggi più lunghi.

Nello Speciale Motori anche la Moto Guzzi V100 Mandello