Giornate Mondiali Guzzi, con la V100 Mandello anche la V7 Stone special

Lʼattore scozzese, grande appassionato delle moto dellʼAquila e già presente in passato al raduno, ha visitato Museo e fabbrica a Mandello del Lario, come altri 20 mila visitatori nel corso delle quattro giornate dellʼedizione 2022.

Un evento lungamente atteso dai guzzisti di tutto il mondo, neanche la concorrenza del gran premio di Monza ha tolto presenza e fascino alle

GMG 2022

100 anni di Moto Guzzi

V100 Mandello

, che hanno finalmente permesso di celebrare i. Lʼanno scorso non si è potuto, causa pandemia, ma questʼanno si è recuperato tutto! Anche la premiere della, la novità di prodotto lungamente attesa e presente allʼingresso dello storico stabilimento di via Parodi, da dove è ufficialmente partita la prevendita. Da lunedì scorso, poi il prebooking continua online sul sito motoguzzi.com.

Due le versioni della moderna bicilindrica da 115 CV, prima moto al mondo con aerodinamica adattiva:

Moto Guzzi V100 Mandello e V100 Mandello S

i prezzi dei due modelli sono rispettivamente di 15.499 e 17.999 Euro

. La prima è disponibile nelle colorazioni Bianco Polare e Rosso Magma, la seconda in quelle Verde 2121 e Grigio Avanguardia,, franco concessionario e IVA incluse. È questa anche la prima Moto Guzzi dotata di piattaforma inerziale a 6 assi, cornering ABS, sospensioni semiattive e cambio quick shift.

Moto Guzzi V7 Stone Special Edition

Shining Black

cuciture rosse a contrasto della sella

‒ Alle GMG 2022 ha fatto il suo debutto anche una versione speciale della V7 Stone, caratterizzata dalla livrea “” con inserti rossi sul serbatoio e con il nuovo scarico Arrow. Una sorpresa per i guzzisti accorsi al raduno, abituati alle tinte opache della V7 Stone, che adesso si veste di una colorazione lucida che esprime dinamicità e grinta. Una sportività sottolineata anche dalle molle degli ammortizzatori verniciate in rosso e dalle, soluzioni ad hoc per modello unico, che reca una targhetta sul riser del manubrio per identificare l’edizione speciale.

L’allestimento prevede inoltre i retrovisori “bar end”, che donano alla Stone Special Edition un profilo ancora più filante e dinamico, e il tappo per il rifornimento in alluminio ricavato dal pieno anodizzato nero.

Sale anche la potenza, da 48 a 49 kW

prezzo di 9.999 Euro

(66,5 CV), e la coppia massima da 73 a 75 Nm a 4.900 giri/minuto. La nuova Moto Guzzi V7 Stone Special Edition sarà disponibile presso la rete di vendita da ottobre al, f.c. e IVA incluse.