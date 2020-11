Ghibli Hybrid e Maserati entra nella sfida elettrica        

Il primo modello ibrido elettrico della Maserati combina un motore 4 cilindri 2.0 turbo benzina a un motore elettrico a 48 Volt, che insieme sviluppano 330 CV di potenza. Una soluzione mild hybrid, quindi non ricaricabile, che ha il merito di recuperare anche energia in decelerazione e frenata. Grazie alla funzione eBooster con convertitore DC/DC, la Ghibli Hybrid spunta accelerazioni ancora più fulminee ‒ da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi ‒ pur riducendo del 25% la spesa carburante rispetto alla Ghibli Diesel da 350 CV (che resta in gamma, come altri motori V6 benzina).

Una berlina autorevole, elegantissima e dinamica, che raggiunge con questa versione ibrida i 255 km/h di velocità (sulle Autobahn tedesche…). Lʼauto è dotata di unʼinnovativa “cintura” che funge da starter e generatore (Belt Starter Generator), che oltre a svolgere la funzione di alternatore, incassa il recupero di energia in frenata e va a potenziare la carica della batteria. Unʼauto moderna anche nel design, per via di quel colore Blu ‒ un poʼ il colore simbolo della mobilità elettrificata ‒ delle tre prese dʼaria sul parafango anteriore, delle pinze dei freni Brembo e del logo sul montante.

Gli interni della Maserati Ghibli Hybrid sono caratterizzati da elementi esclusivi, come i sedili anteriori sportivi in pelle con regolazione elettrica a 12 vie, e i poggiatesta anti-colpi di frusta. Il volante sportivo ha le palette del cambio in alluminio e la pedaliera è di tipo sportivo. Per il wi-fi di bordo ecco il nuovo Maserati Connect, gestibile con il display ad alta risoluzione da 10,1 pollici con funzione multi-touch. I prezzi della berlina ibrida del Tridente partono da 74.150 euro.

Nello speciale motori anche la Maserati Ghibli Hybrid