19 gennaio 2024 16:53

Fotogallery - Motor Bike Expo: biker, sogni e novità | A Verona la festa delle due ruote

Viaggiatori e viaggi, avventure su due ruote, special fatte a mano, le ultime novità del mercato, gadget, curiosità, tendenze, show e spettacoli sulle aree esterne. Da venerdì 19 a domenica 21 gennaio torna Mbe, il Motor Bike Expo in Fiera a Verona, e il menù quest'anno è ancora più ricco. Centomila metri quadrati di esposizione, 700 espositori su 7 padiglioni e 6 aree esterne per gare, spettacoli, esibizioni, che vedranno protagonista il pubblico: migliaia di appassionati di motociclette che non vedono l'ora di ritrovarsi per cominciare la nuova stagione. Cosa vedremo? Guardando la gallery potete farvi un'idea, ma Mbe ogni anno sa sorprendere anche i biker piu "sgamati" e girovagando per i padiglioni della fiera non c'è un attimo per annoiarsi... La fiera dei sogni chi ci viene da sempre la chiama così e anche per l'edizione 2024 il menù e ricchissimo di nuovi piatti... Non resta che sedersi a tavola e buon divertimento! Gigi Sironi