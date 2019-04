Ecco la McLaren Senna versione Lego, 5mila ore di lavoro per assemblarla

E' stato svelato il modello in scala 1:1 della McLaren Senna in versione Lego. Per portare a termine il progetto sono state necessarie circa 5.000 ore di lavoro, 9 volte più del tempo necessario per creare a mano ogni singola vera Senna (300 ore). Un gruppo di 10 modellisti specializzati ha assemblato quasi mezzo milione di mattoncini (467.854 singoli pezzi) per costruire la versione del tutto simile all'originale della supercar dedicata al pilota di Formula 1, scomparso nel 1994 in seguito a un tragico incidente sul circuito di Imola. Il peso del modello Lego arriva a pesare 1.700 kg, 500 in più rispetto all'originale. Inoltre sulla versione in scala sono funzionanti, come sulla vettura reale, le luci e il sistema di infotainment. Trovano posto anche un sedile in fibra di carbonio, il volante e i pedali della Senna. La vettura sfoggia anche i veri badge e cerchi McLaren e gli pneumatici Pirelli sono identici a quelli specificati per l'auto reale.



FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS News