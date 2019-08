Forester e-Boxer, trazione 4x4 e cambio CVT

Il motore endotermico 2.0 benzina da 150 CV si abbina sempre alla trazione integrale Subaru e al cambio a variazione continua Lineartronic. Ed è proprio dentro la scatola di trasmissione che sono integrati il motore elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni, un Convertitore DC-DC e un Inverter. Subaru Forester e-Boxer può così essere guidato secondo tre modalità, anche totalmente in elettrico, ma quando si superano i 40 km/h entrano in funzione entrambi i motori. In questʼultimo caso, il motore elettrico fornisce uno spunto in accelerazione maggiore del 30 percento.