Salone di Francoforte 14 settembre 2019 08:25 Ford spinge su Suv e sulla trazione ibrida elettrica Agli stand Puma, nuovo Kuga ed Explorer

Tre Suv: un nuovo piccolo di segmento B, un medio-grande di segmento C e un colosso di fascia alta a cavallo tra segmento D ed E. Sono le tre principali novità di prodotto che Ford espone alla 68° edizione del Salone di Francoforte: Puma, nuovo Kuga e nuovo Explorer. Con una caratteristica in comune: tutti e tre avranno versioni ibride in gamma.

Una gamma versatile Ufficio stampa 1 di 16 Ufficio stampa 2 di 16 Ufficio stampa 3 di 16 Ufficio stampa 4 di 16 Ufficio stampa 5 di 16 Ufficio stampa 6 di 16 Ufficio stampa 7 di 16 Ufficio stampa 8 di 16 Ufficio stampa 9 di 16 Ufficio stampa 10 di 16 Ufficio stampa 11 di 16 Ufficio stampa 12 di 16 Ufficio stampa 13 di 16 Ufficio stampa 14 di 16 Ufficio stampa 15 di 16 Ufficio stampa 16 di 16 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La strada intrapresa da Ford è chiara: entro il 2022 più del 50% dei modelli in gamma sarà elettrificato, dalla Fiesta al Transit. Significa che ci saranno versioni ibride (mild o full hybrid) e ricaricabili plug-in, mentre ancora allo stadio iniziale saranno i modelli al 100% elettrici. Un percorso che allo IAA trova conferma anche nella presentazione delle nuove soluzioni di ricarica, come il Wallbox domestico che riduce i tempi di ricarica fino a un terzo per i clienti di veicoli Plug-in Hybrid. Per questi saranno inclusi anche servizi di installazione e tariffe per l’energia elettrica dedicate, in convenzione con 6 primari fornitori europei.

LʼUrban Suv Puma cattura gli sguardi del pubblico del salone. È un modello inedito, un crossover compatto di circa 4,2 metri di lunghezza, esposto allo IAA nell’elegante versione Titanium X. Per Puma è prevista fin dal lancio la versione EcoBoost Hybrid, con un motore benzina coadiuvato da un propulsore elettrico a batterie ioni-litio da 48 volt. Ancora più evoluta si presenta la seconda generazione di Kuga, che sarà il primo modello Ford a offrire tre varianti ibride: Mild-Hybrid come Puma, ma anche Plug-In Hybrid e Full Hybrid. Per il resto… Kuga cambia tutto sotto il profilo estetico e degli equipaggiamenti interni.

Lungo quasi 5 metri e possente nel look come nelle qualità in fuoristrada, nuovo Explorer è un 4x4 vero ma con doti di abitabilità e funzionalità da Suv ammiraglia. Ford lo propone anche in versione Plug-in Hybrid, con un motore 3.3 benzina che insieme al motore elettrico assicura unʼautonomia di marcia di 800 chilometri! È lo stesso sistema del Tourneo Custom Plug-In Hybrid, solo che questo MPV ha ben 8 posti interni, mentre Explorer si “ferma” a 7. Spazio infine a Francoforte alla Mondeo Hybrid, la wagon con tecnologia completamente ibrida e self-charging che si pone come alternativa business alle versioni diesel.