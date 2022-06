Ford sfoggia il super motore V6 EcoBoost su Ranger Raptor

La principale novità del pick-up Ford sta nella possente motorizzazione

V6 EcoBoost biturbo benzina da 3.0 litri, che sviluppa 288 CV di potenza e 491 Nm di coppia massima

Ford Performance

trasmissione a 10 rapporti

. Un poderoso motore da supersportiva, sviluppato dae con le stesse proprietà dinamiche di una Ford GT, soltanto che è affidato a una carrozzeria che, negli Stati Uniti in particolare, è “roba seria”: i pick-up sono i modelli più venduti su quel mercato e Ford ne ha la leadership. Il motore V6 è affiancato inoltre da unʼevoluta, programmata in modo che la sovralimentazione turbo sia distinta e ottimizzata per ciascuna delle marce.

Il nuovo Ranger Raptor si avvale inoltre del sistema di

trazione integrale permanente

ben 7 modalità di guida

, che include un riduttore a due velocità a gestione elettronica e i differenziali anteriori e posteriori bloccabili. Un modello di carattere, sportivo nel senso vero della parola, che sa dire la sua sia su strada per assolvere i suoi compiti di carico che in fuoristrada. Al guidatore il Raptor offre, sospensioni riprogettate con ammortizzatori FOX Live Valve e anche un sistema di scarico attivo a controllo elettronico, con un sound del motore regolabile in 4 modalità.

Grande upgrade tecnologico anche allʼinterno, dove il quadro strumenti interamente digitale da 12,4 pollici è affiancato dal display touchscreen da 12 pollici che ospita il

sistema dʼinfotainment Sync4

prezzo di listino di 62.500 euro, Iva esclusa

. La nuova generazione di Ford Ranger Raptor arriva in questi giorni in Europa, con consegne previste dalla fine dellʼestate. Versione unica e full optional per il mercato italiano, cui approda con un