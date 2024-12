Ford Puma Gen-E: ecco la full electric

La nuova Ford Puma Gen-E sviluppa una potenza di 168 CV (124 kW) che le consente di essere la variante più potente a listino. Lato prestazioni, accelera da 0 a 100 km/h in 8 secondi netti, ma essendo totalmente elettrica immaginiamo che vi interessi conoscere anche la velocità di ricarica della batteria (in questo caso è di 43 kWh, di tipo NCM ovvero nichel, cobalto, manganese). In corrente continua a 100 kW impiega 23 minuti circa per ricaricare la batteria dal 10% all’80%, mentre in dieci minuti da una colonnina rapida si possono ricaricare 135 km di autonomia aggiuntiva. A proposito di autonomia: in Ford hanno comunicato che la Puma Gen-E sarà in grado di percorrere fino a 523 chilometri in città e fino a 376 km nel ciclo WLTP. In listino si trovano due livelli di allestimento: Standard, con prezzo di partenza di 34.884 euro e Premium, da 37.183 euro. Le prime consegne sono previste da Ford per la primavera del 2025, intanto la produzione a Craiova, Romania, è stata avviata, mentre i motori elettrici saranno prodotti nella fabbrica di Halewood, Regno Unito.