Ford Mustang Mach-E GT, sostenibilità e passione

Lʼauto del futuro deve essere a sostenibilità totale , un concetto che si applica a 360 gradi e riguarda non soltanto le zero emissioni del powertrain, ma coinvolge anche altri aspetti. I materiali riciclati per i rivestimenti vanno di pari passo con lʼalimentazione elettrica; la produzione in una fabbrica Carbon Free anche; come gli aggiornamenti OTA (over-the-air) dei sistemi digitali, non più officina e tempi persi ma informazioni che viaggiano in rete.

Sostenibilità che è propria della Ford Mustang Mach-E, la cui versione GT ad alte prestazioni abbiamo scoperto in anteprima a Milano alla Fabbrica Orobia, nel corso di un reveal tra moda, talento e modernità. Il Suv elettrico Ford è modernissimo in ogni aspetto, non sorprende che stia diventando uno dei veicoli più in voga del momento e siano già stati firmati oltre 600 contratti in Italia, a scatola chiusa. Ma dopo la sostenibilità viene la passione, che è sempre dentro il cuore di unʼautomobile, e anche in questo caso la Mustang Mach-E GT dimostra di sapere il fatto suo: nella verve del colore Cyber Orange, lʼauto emoziona, fa salire i battiti, in una parola: piace da matti!

I due motori elettrici della versione GT, montati ciascuno su un asse e perciò la trazione è integrale, sviluppano lʼequivalente di potenza di 487 CV e lʼimpressionante coppia massima di 860 Nm, sì da consentire a questo Suv lungo quasi 5 metri di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,7 secondi! Una vera sportiva, arricchita però dalle avveniristiche sospensioni adattive MagneRide e dal sistema di frenata Brembo ad alte prestazioni. Il plus dinamico sta poi nella nuova modalità di guida Untamed Plus, che serve a mantenere il giusto equilibrio tra coppia e potenza. Solo che le emissioni nocive sono nulle e lʼautonomia di marcia raggiunge i 500 km con una singola carica.

Gli interni sono un manifesto di modernità. Sparisce tutto, nel senso che tasti e manopole non servono più e tutto è gestito tramite il grande tablet verticale da 15,5 pollici, con comandi touch e schermo full HD da far impallidire quelli di Tesla (il vero rivale del Suv Ford). Al top della gamma, la versione GT vanta di serie lʼHighway Assist e lʼIntelligent Speed Assist, che vanno in direzione della guida autonoma, come pure lʼAssistente di parcheggio attivo con telecamera a 360 gradi.

Per il comfort è invece di serie lʼimpianto audio Premium B&O, e sempre di serie sono i cerchi in lega da 20 pollici. Il bagagliaio da oltre 400 litri dimostra che Mustang Mach-E è pur sempre un Suv funzionale, in più aggiunge il vano di carico sotto il cofano anteriore, altro vantaggio delle auto elettriche. Il prezzo di Ford Mustang Mach-E GT è di 74.500 euro, ma la gamma Mach-E parte da 49.900 euro.