Ford Mustang Mach-E GT, il Suv diventa un blitz

Rispetto per lʼambiente, spese contenute, ma anche unʼincredibile sportività. Mustang Mach-E , il Suv elettrico di Ford , dimostra tutta la sua versatilità con una serie di test in giro per lʼEuropa e, fedele al nome che deriva dalla mitica Mustang , si presenterà nel 2021 con una esuberante versione GT da 465 CV .

Il 2021 sarà finalmente il suo anno, dopo i tanti rinvii dovuti alla pandemia. È proprio il caso di dire che il Suv elettrico sta da tempo… sulle spine, con Ford che non ha mai smesso di svilupparne il progetto, anzi ha già preparato il modello da corsa ‒ Mustang Mach-E 1400 ‒ che con la potenza pari a 1.400 CV correrà nella Formula Nascar americana. Più modestamente, il Suv 100% elettrico di Ford è disponibile in Europa con versioni a trazione posteriore da 269 CV con batteria standard e da 294 CV con batteria “extended range” da 88 kWh, mentre le pari versioni a trazione integrale sviluppano 269 e 351 CV. Questʼultima è disponibile anche nella versione di lancio Mach-E First Edition, capace di unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi.

Al vertice della gamma cʼè poi questa entusiasmante Mustang Mach-E GT, a trazione integrale e con le opzionali sospensioni adattive MagneRide. Sulla pista di prove di Lommel (Belgio) ha di recente raggiunto i 220 km/h di velocità, laddove i veicoli elettrici sono soliti autolimitare le loro massime velocità molto prima. Forte di una coppia di 830 Nm, questa versione è in grado di passare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi! Oltre alle prestazioni, Mustang Mach-E GT è però anche un Suv efficiente, protagonista di un tour in Norvegia, dove ha percorso i 484 km tra Oslo e Trondheim con una sola carica e mantenendo ancora il 14% di capacità della batteria.

Le versioni con batteria “estesa” riescono infatti a garantire unʼautonomia di marcia fino a 610 km, con una sola carica. Non da meno sono i modelli con batteria standard, 540 km di autonomia, dunque la fruibilità del Suv non è mai scalfita. Di più, utilizzando una stazione della rete Ionity (presente in 21 Paesi europei) bastano 10 minuti per ottenere unʼautonomia di marcia di 119 km. Per offrire la massima tranquillità ai clienti europei di Mustang Mach-E, Ford regala 5 anni di accesso free alle stazioni FordPass Charging Network e un anno gratuito alle stazioni Ionity.

Uno sguardo agli equipaggiamenti del modello commercializzato in Europa a partire da 49.900 euro. La versione GT offre di serie i cerchi in lega da 20 pollici, le pinze dei freni di colore rosso e all’interno il display touch full HD da 15,5 pollici e lʼinfotainment evoluto del SYNC 3.

Nello speciale motori anche la Mustang Mach-E