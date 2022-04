Ford Mustang California Special, lʼanima della West Coast

Siamo in California e lʼidea di automobile che percorre il Golden State dal confine con lʼOregon fino a San Diego sa di sole, capote scoperta, con la West Coast music in sottofondo. È qui che nasce la Ford Mustang California Special , stupenda decappottabile che per la prima volta arriva in Europa in questa versione.

Perfetta per incarnare lo spirito libero e anticonformista della West Coast,

la California Special nacque nel 1968

griglia anteriore a nido dʼape rifinita in Nero Ebano

giallo dʼannata e con la capote in tessuto nero a contrasto

e ha sempre avuto un appeal diverso dalle “altre”, non meno affascinanti, Mustang . Unʼesclusività che permane anche ora, sul modello in arrivo in Europa, che si presenta con dettagli di design unici, come la, lo splitter anteriore più grande, i cerchi in lega da 19 pollici e le decalcomanie “colour shift”. In queste immagini la vediamo in uno splendido, che si piega in soli 8 secondi. La California Special è soltanto cabriolet e a disposizione ci sono 9 colori, tra cui New Orleans Blue e Dallas Orange.

Unica anche la motorizzazione, possente

V8 da 450 CV e 530 Nm di coppia

da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi

Good Neighbour

, in grado di acceleraregrazie al nuovo cambio automatico Ford a 10 velocità. Volendo cʼè anche il cambio manuale a 6 marce, appena più lento in risposta (da 0 a 100 in 4,8 secondi). Le modalità di marcia sono Normal, Sport, Track e Snow/Wet, più la specifica “” che limita automaticamente il rumore dello scarico in momenti programmati della giornata (una cortesia di buon vicinato, appunto).

Di serie la California Special ha il differenziale a slittamento limitato

sospensioni MagneRide a controllo elettronico

, che ottimizza la trazione e la tenuta in curva, mentre optional sono le. A tenere alla giusta temperatura il “caldissimo” 8 cilindri ci pensano poi le esclusive prese dʼaria laterali posteriori. Tra le dotazioni standard ci sono lʼAdaptive Cruise Control con Pre-Collision Assist e lʼalert per il mantenimento di corsia.

Allʼinterno la Mustang California Special si fa apprezzare per i

sedili anteriori riscaldabili e raffreddabili

, il quadro strumenti da 12 pollici rifinito in alluminio e la connettività del Sync 3, sistema compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. La connettività è fornita anche dal modem FordPass Connect. I prezzi per lʼEuropa non sono ancora stati formalizzati.

Nello speciale motori anche la Ford Mustang California Special