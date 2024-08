Ford, le auto elettriche e il ritorno della Fiesta

Al momento in listino, nella formazione dei prodotti totalmente elettrici, Ford annovera la Explorer, la Capri (prodotte "sotto braccio con Volkswagen) e la più appariscente Mach-e. Quando la Fiesta rientrerà in gioco, dovrà recitare la parte della vettura agile in città, ma anche abile a distrecarsi senza difficoltà nelle distanze un po' più impegnative, mentre per quanto riguarda i prezzi di acquisto Marin Gjaja, direttore generale della divisione Ford Model E, ad Auticar ha detto che "se si guarda alla nostra linea di prodotti a livello globale, oggi non abbiamo molto nel segmento dei prezzi accessibili. La chiave per noi è essere accessibili, differenziare l'offerta ed essere redditizi. Per troppo tempo siamo rimasti nel segmento dei prezzi accessibili, che fosse in pareggio o in perdita."