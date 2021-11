Ford Kuga Hybrid Plug-in, la transizione energetica senza ansie

I carburanti fossili, inutile negarlo, appartengono al passato, ma la transizione verso una mobilità a emissioni zero deve essere, gioco forza, il più indolore possibile. Fermo restando che le auto sono già belle e pronte, il nostro Paese è al momento carente in fatto di infrastrutture e le “elettriche pure” restano relegate a una ristretta cerchia di fortunati , che possono permettersi una ricarica sicura, senza affidarsi alle colonnine stradali. L’ibrido dunque, e soprattutto l’ibrido “Plug-in” è lʼanello mancante di questa transizione , una sorta di darwiniana evoluzione della tecnologia, in attesa della razza superiore elettrica.

Ford sostiene che “dal 2030, per l’Europa, produrrà soltanto auto elettriche, niente più termiche”. Nel frattempo cʼè spazio per le ibride e così abbiamo testato la Kuga “Plug-in”, che abbinando un motore termico a uno elettrico, con una batteria ricaricabile tramite cavo, ci toglie ogni ansia da prestazione, perché a batteria scarica c’è sempre il termico a disposizione e così, con un bel pieno, si va dappertutto. Kuga nasce sulla nuova piattaforma globale a trazione anteriore Ford, che ha consentito di ridurre il peso fino a 80 kg rispetto alla generazione precedente.

Il Suv Ford alla spina abbina un 2.5 benzina a ciclo Atkinson (una tipologia di motore che differenzia i tempi di alzata delle valvole, tra aspirazione e scarico, votato all’ottimizzazione dei consumi e delle emissioni), ad un motore elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio da 14,4 kWh, e insieme sviluppano 225 CV, per unʼautonomia dichiarata, in solo elettrico, di 64 chilometri nel ciclo misto WLTP. In città possono arrivare fino a 88 km, anche perché i continui rallentamenti e le frenate contribuiscono alla ricarica. Il cambio è un automatico, di tipo continuo, che stabilizza il regime di giri in accelerazione e non ronza come una zanzara impazzita.

A bordo, oltre ai consueti settaggi presenti sulla gamma Kuga, più o meno sportivi, troviamo 4 modalità attivabili: EV Now, va solo in elettrico; EV Auto, con i due motori che spingono insieme ma si parte in elettrico e poi si attiva il termico; EV Later, che predilige il termico e risparmia la carica della batteria; EV Charge, che sfrutta il motore termico anche per ricaricare la batteria. Quando il livello di carica è troppo basso, si torna automaticamente in EV Auto. Partiti da Roma, ci siamo diretti verso il sito archeologico di Vulci, percorrendo tra vari giretti circa 200 chilometri.

L’auto è grandicella: 4.614 mm di lunghezza, per una capacità di carico che va dai 441 ai 1.481 litri (con ruota di scorta, se si opta per il kit di ricarica e si spostano i sedili in avanti, si guadagna parecchio). A bordo non manca nulla, la strumentazione è digitale e riporta anche le indicazioni principali della navigazione. L’infotainment è affidato al sistema SYNC di ultima generazione, perfettamente compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e consente di controllare le funzioni audio, di navigazione e climatizzazione. I sistemi di sicurezza, come da Dna consolidato Ford, sono più che completi.

Vulci è un antichissimo insediamento etrusco, poi conquistato dai Romani, che mantiene intatti molti reperti e inoltre sono attive vasche termali in zona, a varie temperature. Abbiamo voluto subito testare l’elettrico: quando abbiamo preso l’auto, la batteria era quasi piena, abbiamo spinto senza riguardi e abbiamo tranquillamente percorso oltre 55 chilometri, fissi a 130 km/h, poi l’auto è passata automaticamente in EV auto, ma noi l’abbiamo messa in Recharge, per una cinquantina di chilometri e, con una tacca di batteria, siamo andati di nuovo in “Auto”, per testare effettivamente i consumi.

Abbiamo attraversato, volutamente, qualche centro urbano, come Civitavecchia, dove abbiamo constatato che l’auto va, almeno per il 50% della percorrenza, in elettrico. Comunque, dopo un centinaio di chilometri, il computer di bordo ci ha dato il responso, davvero non male: oltre 19 km/litro. La Kuga plug-in è disponibile in 4 allestimenti ed i prezzi vanno dai 38.550 euro della Hybrid ai 42.750 della Vignale, sostenibili con tutta una serie di offerte finanziarie Ford.