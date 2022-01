Ford Focus 2022, infotainment e sicurezza da categoria superiore

Restyling pronto per Ford Focus , uno dei modelli più popolari del brand Blue Oval, e subito si percepisce lʼupgrade tecnologico dellʼauto. Allʼinterno, infatti, debutta il nuovo sistema dʼinfotainment Ford-Sync4 , gestibile tramite il touch screen da 13,2 pollici , un vero atout nel segmento C e non soltanto per le dimensioni extralarge, ma anche per la capacità di memorizzare le abitudini del guidatore, fornendogli così le informazioni da lui più richieste.

Un vero salto di qualità nella categoria delle vetture medie, dove la Focus si è sempre fatta apprezzare per la sua dovizia di contenuti premium. In questo caso Ford mutua dal Suv 100% elettrico Mustang Mach-E il know-how info-telematico e lo rende disponibile sui modelli di volume come Focus, unʼauto proposta sia a 5 porte che Wagon, ma che in passato è stata realizzata anche in carrozzeria coupé e cabriolet. Sempre in argomento di dotazioni al top, ecco lʼampia scelta di connettività dellʼabitacolo, che integra i sistemi operativi Apple CarPlay e Android Auto ed è inoltre gestibile da remoto tramite lʼapp FordPass.

Quanto al look, emerge un design più espressivo, con i nuovi fari a matrice di LED, e una semplificazione degli allestimenti. I due ST-Line e Active si differenziano per il look sportivo il primo e outdoor il secondo, con il pacchetto Vignale disponibile per Active. Fantastico, per la Focus Wagon, il bagagliaio ampliato fino al massimo di 1.653 litri reclinando la seconda fila di sedili. Aggiornato anche lʼequipaggiamento di sicurezza, con lʼintroduzione del Blind Spot Assist, per catturare gli angoli ciechi della vettura, e del sistema attivo per evitare gli incidenti agli incroci (Intersection Assist), basato su radar, sensori e telecamera, in grado di frenare in automatico in caso di necessità.

Novità anche per i motori EcoBoost Hybrid, con i 3 cilindri 1.0 benzina da 125 e 155 CV che adottano ora la tecnologia mild-hybrid a 48 Volt e, per la prima volta, disponibili anche con il cambio automatico a doppia frizione e 7 rapporti, in alternativa al manuale 6 marce. Cʼè anche un diesel, il 1.5 EcoBlue 120 CV, perché lʼauto ha un target molto forte fra agenti di commercio e partite IVA. Il top arriverà più avanti: la Focus ST con motore 2.3 biturbo benzina da 280 CV e 420 Nm di coppia massima. Nuova Ford Focus arriva a listino in Italia a febbraio, i prezzi lancio partono da 23.600 euro per la 5 porte.

