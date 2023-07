Ford Fiesta: c'è una probabilità che riguarda il suo ritorno

La Ford Fiesta non viene più prodotta dal 7 luglio scorso, ma esiste una speranza che può rimetterla in gioco.

Come si dimenticano 47 anni di produzione Come si possono dimenticare 47 anni di produzione vincente? La Ford Fiesta, che non viene più prodotta dallo scorso 7 luglio, è divenuta iconica in tutto il mondo, è stato un modello di successo anche dove non è stata commercializzata. Apprezzata, amata e scelta da appassionati e clienti di tutte le età, nella sua storia ha regalato a Ford oltre 15 milioni di unità. Gli stabilimenti Ford di Colonia e Valencia sono rimasti orfani della Fiesta, ma voci di corridoio pare abbiano catturato l’attenzione della testata specializzata Autonews, secondo la quale la Casa americana starebbe pensando di costruire un modello full electric, dando nuovamente vita al nome Fiesta.

Ufficio stampa Ford

Il pensiero arriva da voce autorevole La speranza sembra giungere dalle parole di Martin Sander, capo della divisione auto europea di Ford, il quale ha confermato che l’Ovale Blu sta valutando l’ipotesi di stringere ancora di più la collaborazione con la Volkswagen per usufruire della piattaforma MEB, sulla quale viene costruita anche la Ford Explorer. Secondo un’ipotesi di strategia di mercato, la Ford potrebbe seguire l’esempio di Volkswagen, proponendo la Ford Fiesta elettrica, così come il marchio di Wolfsburg farà con la ID.2 a partire dal 2025. Ford sta sviluppando la piattaforma di proprietà per produrre la futura famiglia elettrica, ma la piattaforma MEB di Volkswagen le consentirebbe di accorciare i tempi e di introdurre quanto prima sul mercato europeo dei modelli Ford in chiave EV e a tal proposito, il nome Fiesta tornerebbe davvero comodo, seguendo quanto fatto da altri brand, anche con modelli dello stesso segmento.

