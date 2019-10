Ford Explorer, il Suv oltre ogni dimensione

Negli Stati Uniti i “light truck” Ford godono di un grande prestigio. Non sorprende che la gamma F-150 sia la più venduta su quel mercato, in annate buone superava il milione di unità annue. Una gamma composta da pick-up, fuoristrada, large Suv, come Explorer, la cui 6° generazione si appresta allʼesordio sui mercati europei . La versione più interessante sarà senza dubbio lʼibrida elettrica Plug-In.

Per dare unʼidea, con gli oltre 5 metri di lunghezza, Ford Explorer è più grande di Edge, il Suv che sta ottenendo un discreto successo in Europa. Certo in Italia vanno soprattutto i Suv “piccoli”, come Ecosport, lʼatteso inedito crossover Puma e soprattutto il medio Kuga nel segmento C. Il nuovo Explorer però offre un abitacolo con sette posti, una grande capacità carico e traina rimorchi fino a 2.500 kg. Gli interni sono studiati per garantire il massimo del comfort, con sedili facilmente configurabili e tre file di sedili. Il touch-screen da 10,1 pollici si abbina al cruscotto digitale con display da 12,3 pollici.

La versione ibrida plug-in prevede la doppia alimentazione benzina/elettrica, con ricarica delle batterie. Il motore V6 3.0 benzina da 350 CV è abbinato a un motore elettrico da altri 100 CV, che proiettano la potenza complessiva a 450 CV. Lʼautonomia di marcia in modalità solo elettrica supera i 40 chilometri. La qualità di marcia di Explorer ibrido plug-in si esprime attraverso la mostruosa coppia massima di 840 Nm, che assicura accelerazioni inusitate per la mole e la categoria del Suv. Innovativo anche il cambio, un 10 rapporti automatico, abbinato alla trazione integrale intelligente.

Ford Explorer Plug-In Hybrid sarà proposto in due versioni: ST-Line e Platinum, ma vedremo quali arriveranno in Italia. Tra le altre dotazioni, le 7 modalità di marcia tra cui scegliere e tante le tecnologie di sicurezza elettronica, che vanno dallʼAdaptive Cruise Control con Stop & Go al riconoscimento dei limiti di velocità. I prezzi della variante ibrida ricaricabile partiranno indicativamente da 75.000 euro.

Nello speciale motori anche la Ford Explorer