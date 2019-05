Ford a Syart con un Transit Custom unico

Ford partecipa a Syart , il Festival internazionale delle arti, che si svolge a Sorrento da domani 11 maggio e fino al 9 giugno. Giunta alla terza edizione, la rassegna è dedicata allʼarte contemporanea e questʼanno protagonista sarà Ford Transit Custom , che si trasforma in unʼopera dʼarte grazie allʼinterpretazione di Monk , nome dʼarte dellʼartista Vince Sangiorgio .

Allestita a Villa Fiorentino , nel centralissimo Corso Italia della cittadina campana, Syart ospita questʼanno 42 artisti provenienti da tutto il mondo . Tra le opere esposte cʼè anche “Armonia Universale”, che Vince Sangiorgio “Monk” ha realizzato con un esemplare di Ford Transit Custom. Ne è nato un pezzo unico, colorato e bellissimo, pieno di personalità e che esprime appieno la verve del veicolo, già proiettato verso il futuro della mobilità, visto che Ford ne ha appena sviluppato la versione Plug-in Hybrid (come anche Tourneo Custom Plug-in Hybrid).

Villa Fiorentino è sede della Fondazione Sorrento, da anni luogo in cui storia, tradizioni e arte sʼintrecciano e dialogano tra loro. Un ente molto presente anche nel mondo scolastico, con visite guidate e stage per giovani studenti, che con Syart hanno la possibilità di scoprire le nuove tendenze artistiche in atto nel mondo.