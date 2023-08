Fisker Ronin, come è fatta e quanto costa

Non costerà poco e sarà costruita in soli 999 esemplari. Arriverà sul mercato o alla fine del 2025 o a inizio 2026, ma ora sappiamo come sarà.

Quale idea ha dato vita alla Fisker Ronin L’ultimo atto che riguarda la Ronin, la Fisker lo ha compiuto al suo evento Product Vision Day, dove questa GT cabriolet con tetto rigido ripiegabile (fatto in carbonio) ha sicuramente tolto un po’ di scena a tutte le altre novità che la casa statunitense le aveva affiancato. Così, mentre gran parte dei costruttori di automobili progettano suv elettrici più o meno grandi, Fisker fa l’anticonformista e spinge forte su questa gt sportiva, ma in grado di ospitare cinque persone e un’adeguata capacità di carico. Della serie...supercar sì, ma per tutti, non per soli due passeggeri. A tal proposito, Henrik Fisker ha spiegato che "l’obiettivo era quello di creare un'auto da gran turismo classica, aggiornata per il XXI secolo e progettata per i clienti che desiderano guidare da Los Angeles alla Napa Valley con una singola carica o affrontare l'autostrada a velocità elevate e costanti senza preoccuparsi della capacità della batteria".

Ufficio stampa Fisker

Le curiosità sulla Fisker Ronin I passeggeri della seconda fila entreranno dalle portiere posteriori con apertura controvento, mentre quelle anteriori hanno un’apertura a farfalla. In generale però, tutte le portiere possono essere aperte anche a distanza, utilizzando il proprio smartphone, dal quale è possibile anche attivare l’apertura e la chiusura dell’hardtop pieghevole in fibra di carbonio, che va a riporsi nel bagagliaio. Questo conserva ugualmente un po’ di spazio oltre a quello riposto nel vano anteriore. In abitacolo, la Ronin adotta uno schermo ad alta risoluzione da 17,1”, mentre tra i materiali scelti si conferma l’utilizzo di elementi riciclati. La Fisker ha annunciato che resta confermata la potenza di oltre 1.000 CV, con una batteria integrata nello space frame in alluminio in grado di fornire un’autonomia dichiarata di circa 965 km.

Ufficio stampa Fisker

Prestazioni, produzione e prezzo Le prestazioni della Fisker Ronin fanno segnare una velocità massima di 275 km/h e uno scatto da 0 a 96 km/h coperto in circa 2 secondi. Ne verranno prodotte 999 unità, tutte già pre-ordinabili lasciando alla casa americana un deposito di 2.000 dollari e successivamente un versamento di 1.000 dollari per assicurarsi anche una tra le prime consegne della Ronin. Il prezzo finale però è di ben altre cifre: per averla bisognerà spendere 385 mila dollari, che nella nostra moneta sono circa 350 mila euro.