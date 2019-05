Final Collectorʼs Edition, lʼultima Smart a benzina

Ormai lo sanno anche le pietre: a partire dal 2020 tutte le Smart in produzione saranno a trazione elettrica . È il primo brand automobilistico a saltare interamente il fosso che separa le auto con motori termici a combustione da quelle con propulsori a batterie. Ma i veicoli a benzina e diesel continueranno a viaggiare ancora per qualche decennio, e allora Smart ha pensato bene di lanciare la sua ultima versione a benzina: la Final Collectorʼs Edition .

Si tratta di una edizione limitata, anzi super limitata, appena 21 esemplari della fortwo cabriolet a benzina con carrozzeria disegnata dallʼartista Konstantin Grcic . Un modello per collezionisti, unʼopera dʼarte contemporanea, e 21 non è certo un numero casuale, perché rappresenta gli anni della “prima” vita di Smart . La premiere mondiale della Final Collectorʼs Edition a benzina è prevista oggi all’ Autodromo di Modena , nel corso dei Motor1Days . Questa serie specialissima della city car andrà in produzione a partire dal mese di agosto e partner sarà Brabus, il prezzo di listino è di 51.578 euro .

LʼItalia non è stata una scelta casuale per questa Final Collectorʼs Edition. Il nostro è stato il primo mercato per Smart e a Roma ne circolano più che in ogni altra capitale europea. La serie firmata da Grcic presenta un frontale giallo vivo con la scritta #21 in stile tag, ma la coda è nera opaca, un accostamento cromatico che è un omaggio alla prima generazione di Smart. Poi si guarderà alla nuova era, la seconda vita di Smart, ma la “electric drive” è sempre stata presente nel Dna della vettura e già nel 2007 a Londra furono presentati i primi 100 esemplari elettrici.