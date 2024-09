Fiera con sorpresa...

Passeggiare sulla pista di Imola contornata di bancarelle è come sfogliare un libro che racconta la storia dei motori: la passione, le sfide più epiche, gli oggetti più strani mai progettati e costruiti per circolare sulle nostre strade e poi le facce degli appassionati, le loro storie fatte di migliaia di aneddoti da raccontare… “Hai visto quella Mondial laggiù?” – ti chiede uno e magari tu non sai nemmeno di che moto stia parlando, ma corri subito a vederla senza farlo capire. Fai altri due passi e trovi il cinquantenne con la barba bianca che cerca il vespino di quando aveva 14 anni e quando finalmente lo trova corre subito a chiedere informazioni al pensionato di turno su quante ore saranno necessarie per restaurarlo, cosa fare per la ruggine e come trovare il colore originale, mentre voi siete lì a chiedervi ora come se lo porterà a casa, riuscirà a rimetterlo in strada da solo o dovrà rivolgersi a un esperto?