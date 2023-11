Fiat Topolino festeggia i 100 anni della Disney

Le tre ricorrenze

Non si poteva non festeggiare, l'occasione era ghiottissima e le ricorrenze per cui brindare erano ben tre: i 100 anni della Disney, i 95 anni di Topolino e il centenario del Lingotto. La giornata si potrebbe raccontare attraverso le parole di Oliver Francois, CEO di FIAT e CMO Global di Stellantis: “le storie di FIAT e Disney hanno radici forti, entrambe festeggiano i 100 anni, e si intrecciano l'una all'altra. Vale lo stesso per le Topolino, l'icona Disney e la primissima Fiat 500, che hanno ispirato per decenni gli artisti, la street art e la moda. Abbiamo in comune molto più di un nome: il DNA, l'autenticità, ed entrambi condividiamo l'importanza di portare alle persone semplicità, calore e gioia. Ed entrambi vogliamo mostrare il mondo, e il futuro, con un sorriso e con ottimismo e parlare a un pubblico più giovane. La nuova Fiat Topolino avrà dunque in questo contesto un ruolo importante, infatti nasce per portare alle persone una mobilità elettrica con un “sorriso". Oggi sono orgoglioso di presentare il nostro tributo a Disney: cinque Topolino molto speciali e uniche, ispirate all'iconico personaggio Disney che ha dato il nome alla nostra Topolino negli anni Trenta.”