La Fiat Ritmo compie 45 anni, coreografia di auto a Superga 

Anniversario in grande stile per una delle auto più iconiche della casa torinese con una spettacolare coreografia nel piazzale davanti alla Basilica

Dopo la sfilata ad aprile di 45 auto in piazza Duomo a Milano, i festeggiamenti sono proseguiti questo weekend in Piemonte.

La coreografia a Superga È solo una delle molte iniziative organizzate dal Fiat Ritmo Club Italia, che ha sede a Vigevano, in provincia di Pavia ed è guidato sin dalla fondazione da Marco Reggio, per celebrare una delle berline più celebri nella storia della casa automobilistica torinese, molto diffusa a cavallo tra gli anni '70 e '80.

I 45 piloti provenienti da tutta Europa, a bordo delle loro Fiat Ritmo, si sono dati appuntamento nel piazzale della Basilica di Superga. Con l'aiuto del car-influencer William Jonathan hanno parcheggiato le auto con chirurgica precisione, per realizzare la scenografia di un impeccabile 45. Un colpo d’occhio spettacolare di fronte alla Basilica di Superga, tra gli sguardi ammirati dei passanti. Dopo la foto di gruppo, realizzata con l’aiuto di un drone manovrato da Riccardo Reggio, il serpentone colorato formato dalle vetture è partito per la parata per le vie del centro di Torino. Tra le attività organizzate dal direttivo nella tre giorni, anche la visita guidata all'Heritage Hub Stellantis, la visita guidata al Museo dell'Automibile e la visita al Campo volo di Collegno.

Tra gli ospiti, il designer Roberto Giolito oltre a Luca Marconetti e Matteo Comoglio autori del libro “Fiat Ritmo. La rivoluzionaria”, fresco di stampa e presentato dagli autori per l'occasione agli appassionati e felici possessori della berlina.

Leggi Anche La Fiat 600 esce allo scoperto

A proposito di Fiat Ritmo Le vendite dell'auto furono particolarmente fortunate, soprattutto nei confini nazionali, tanto che si decise di provare l’avventura negli Stati Uniti, non prima di aver cambiato il nome in Fiat Strada, pare per problemi di pronuncia. Dalla Ritmo derivarono anche la Seat Ronda, dalla cui costola nacque poi la prima Seat Ibiza, e la Fiat Regata, che era talmente simile da essere omologata come versione derivata e non come modello a sé. La carriera della Ritmo terminò nel 1988 dopo oltre due milioni di esemplari venduti, lasciando spazio alla Tipo.

Il Club Il Fiat Ritmo Club Italia è stato creato il 1° Febbraio 2011. La nascita venne sancita ufficialmente alla presenza del Presidente, Marco Reggio, e dei sottoelencati soci fondatori che formarono l’allora Consiglio Direttivo del Club.

Già dai primi mesi del 2007, grazie alla nascita del primo forum italiano dedicato alla celebre auto, un ristretto gruppo di appassionati del modello iniziò a tessere i legami che porteranno poi alla fondazione del Club.